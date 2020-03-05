İBB, 8 Mart’a özel vapur seferleri düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel vapur seferleri yapacak.
İlk sefer saat 15.00’de Kadıköy İskelesi’nden yapılacak. Vapur saat 15.30’da Karaköy, saat 15.50’de Beşiktaş, saat 16.00’da Üsküdar, saat 16.10’da da Beylerbeyi’ne uğradıktan sonra Boğaz’a açılacak.
Bir saatlik Boğaz turunun ardından saat 17.20’de Beylerbeyi, saat 17.30’da Üsküdar, saat 17.40’da Beşiktaş iskelelerine yanaşacak vapur saat 18.00’de Karaköy İskelesi’nde seferini tamamlayacak.
Kadınlar Günü Etabı için Beşiktaş’tan Kadıköy’e sefer
Aynı gün Kadıköy’de düzenlenecek ‘İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için Beşiktaş’dan özel vapur seferi yapılacağı da duyuruldu. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 07.45’de kalkacak.
Kadınlar Günü Etabı Kadıköy’de koşuluyor
Kadınlar Günü Etabı’nın durakları, kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi. Kadınlar Günü Etabı sırasıyla şu şekilde: Kadıköy–Karaköy Vapuru; Baylan Pastanesi; Apollon Tiyatrosu; Mor Mekan; Caferağa Muhtarlığı; Yoğurtçu Parkı; Kalamış Atatürk Parkı; Behice Yazgan Parkı.