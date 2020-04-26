İBB: 15 günlük asfalt çalışmasını 1-2 günde yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı süresince, 15 günde yapılacak çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Twitter’dan paylaşımda bulunan İmamoğlu, “Siz evinizdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Siz evinizdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz. Normal şartlarda 15 gün sürecek çalışmaları, trafiğin olmaması sebebiyle 1-2 günde ve yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz. pic.twitter.com/pXQ7x7OSlG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 26, 2020

İBB başkanının paylaştığı videoda, dört günlük yasak süresince iki yakada da 14 bin 500 ton asfaltın döküldüğü belirtildi.

İstanbul dahil 31 kentte 23 Nisan’da başlayan sokağa çıkma yasağı, 27 Nisan saat 00:00 itibariyle sona eriyor.