Ian McKellen aşı oldu: Gandalf ‘corona’ya da ‘Geçemezsin’ dedi

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinde Gandalf karakterini canlandıran usta oyuncu Sir Ian McKellen Covid-19 aşısı oldu: “Kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Fotoğraflar: Twitter

En çok ‘X-Men‘ ve ‘Yüzüklerin Efendisi‘ serilerindeki rolleriyle özdeşleştirilen oyuncunun Gandalf karakteriyle iblis Balrog’a karşı “Geçemezsin” dediği sahne hafızalarda yer etmişti.

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81 yaşındaki İngiliz oyuncu Pfizer-BioNTech aşısı uygulamasına başlayan Britanya’da risk grubunda vatandaş olarak ilk aşamada aşı uygulananlardan biri oldu.

Kendini çok şanslı hissettiğini belirten oyuncu aşıyı herkese tereddütsüz tavsiye ettiğini söyledi.

Daha önceki aşılar sayesinde insanların bu kadar uzun yaşamasının mümkün olduğunu vurgulayan oyuncu “Daha fazla insan aşılandıkça normal hayata doğru giden yolda ilerleyeceğiz” dedi