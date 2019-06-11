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Yaramazlara biraz batar!

IAEA: İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırdı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini hızlandırdığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uyup uymadığını takiple yükümlü olan IAEA’nın Başkanı Amano, İran’ın önceye kıyasla daha fazla zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini ancak nükleer anlaşmada belirtilen depolama sınırına ne zaman ulaşacağının belli olmadığını söyledi.

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İran’ın zenginleştirdiği uranyumun miktarını belirtmeyen Amano, 20 Mayıs itibarıyla İran’ın nükleer anlaşmaya riayet etmekte olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Washington’un İran ile dünya güçleri arasında yapılan ve uluslararası mali yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer programını sınırlasına yönelik anlaşmadan ayrılmasından bir yıl sonra ABD ile İran arasındaki gerilimler tırmanmıştı.

Washington, mayıs ayının başından itibaren tüm ülke ve şirketlere İran’dan petrol ithalatını durdurmalarını, aksi takdirde küresel finansal sistemden çıkarılacaklarını söyleyerek yaptırımları sıkılaştırmıştı. ABD ayrıca İran kaynaklı olarak nitelendirdiği tehditlere karşı koymak için bölgeye ek askeri birlik göndermişti.

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İran ise Washington’a uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırma tehdidiyle karşılık vermişti. İran ayrıca nükleer anlaşmayı terk etmeyen Avrupa ülkelerinin anlaşmada öngörülen ekonomik faydaları Tahran’a sağlayacak bir yol bulmalarını istiyor.

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