İ. Sabri Durmaz: ‘Reform paketi’nden işçiye, emekçiye saldırı çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aylardır ekonomiyi kurtaracak diye propaganda edilen “yapısal reformlar paketi”ni 10 Nisan günü açıkladı.

Açıklamadan sonra da açıkça görüldü ki, bu “ekonomik paket”, AKP’nin önceki bütün “ekonomik paket” ya da “reformları”nda gördüğümüz gibi, “Milyonlarca işçiden, emekçiden, halktan alıp bir avuç kapitaliste, haramzadeye verme paketi”dir.

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Önceki benzer paketlerde hükümetler, saldırılarını açıkça ifade etmekten çekinirler, açıklamalarını daha dolaylı yollardan ifade ederlerdi. Bu sefer Bakan Albayrak, büyük bir öz güvenle, ne yapacaksa doğrudan söylüyor.

İ. Sabri Durmaz’ın yazısı