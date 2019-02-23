İ. Sabri Durmaz: İşsizlik fonu patronların yağmasına açıldı

‘İşsizlik fonunu’ hükümet, kuruluşundan beri ‘yağma hasanın böreği’ olarak kullanıyor. Bazen hükümet bu fondan doğrudan Hazineye piyasanın üçte biri düzeyinde bir faizle para aktarıyor; bazen patronlara teşvikin kaynağı olarak kullanıyor. Hükümetin GAP’a bile bu fondan 5 milyar lira aktardığını bizzat hükümet açıklamıştı. ‘İşsizlik yardımı’ söz konusu olduğunda çok cimri davranan hükümetin, patronların fondan yemlenmesi söz konusu olduğunda her vesileyle fonu tırtıklamayı bir alışkanlık haline getirmiş olması artık herkes tarafından biliniyor.

Dahası fonun milyarlarca lirasının nereye harcandığının bilinmediği Sayıştay raporlarına kadar geçmiş durumda. Ama bunu da kimse umursamıyor! Arkadaşımız Birkan Bulut’un haberinden öğreniyoruz ki, önceki gün gece yarısı AKP’li vekiller tarafından Meclisteki ‘torba yasaya’ gece yarısı eklenen bir madde ile İşsizlik Fonu, bir kez daha patronların yağmasına açılmış.

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İ. Sabri Durmaz’ın yazısı