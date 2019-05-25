İ. Sabri Durmaz: İşçi, patronun anladığı dilden konuşmadıkça istekleri dikkate alınmaz

ÜPRAŞ’ta işçiler ve sendikaları TİS’i “masada” bitirmek istemelerine karşın, Koç Holding ve KİPLAS, TİS’i Yüksek Hakem Kuruluna (YHK) götürmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

TİS’in YHK’nin kapısına kadar gelmesi, patron için bir başarı gibi görünse de patronun amaçları ve yapmak istedikleri konusunda işçiler için de uyarıcı oldu…

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İşçilerin yaşadıklarından çıkardıkları ders; patronların anladığı dilden konuşmadıkça işçilerin isteklerini dikkate almadıkları biçimindedir.

TÜPRAŞ işçileri de bunu yaşayarak görmüşlerdir.

Hele de YHK’nin kapısına gelindiği koşullarda!

İ. Sabri Durmaz’ın yazısı