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Yaramazlara biraz batar!

İ. Sabri Durmaz: Asgari ücrette orta oyununun son sahnesi tekrarlandı

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2020’de geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirledi.

Hükümet adına katılan heyetin başı olan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un asgari ücret kararını açıklamasının ardından Türk-İş Temsilcisi Nazmi Irgat“Bizim daha önce açıkladığımız rakamlar, ciddi araştırmalar sonucunda çıkan rakamlar. Asgari ücretin 2 bin 578 lira olmasını istiyorduk, açıkladığınız bu rakamı kabul edemeyiz” diyerek belirlenen ücrete “tepki gösterdi”, diğer Türk-İş temsilcileriyle birlikte toplantıyı terk etti!

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Yani asgari ücretin tespiti ile ilgili gelişmeleri az çok izleyen herkesin beklediği gibi; yıllardır yinelenen sahne, “Asgari ücretin tespiti” adlı orta oyununun son sahnesi tekrarlandı. Hükmet ve patron temsilcilerin oylarıyla asgari ücret tespit edildi.

İ. Sabri Durmaz’ın yazısı

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