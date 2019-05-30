‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ sergisi İstanbul Modern’de

İstanbul’un 1950’lilerden itibaren yaşadığı değişimini Ara Güler’in gözünden yansıtan ‘İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul’ sergisi İstanbul Modern Müzesi’nde açıldı.

Ara Güler’in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarına, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar eşlik ediyor. Sergi kendini foto muhabiri, foto muhabirlerini de ‘tarihi makinesiyle yazanlar’ olarak tanımlayan Güler’in çalışmaları aracılığıyla fotoğrafçının öznelliği ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi düşündürmeyi amaçlıyor.

Reklam

Sirkeci, 1956 İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız’ın, danışmanlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün’ün yaptığı serginin açılışı sanat ve iş dünyasından da yoğun ilgi gördü.

Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı şunları söyledi: “Türkiye fotoğraf sanatının uluslararası alanda en önemli temsilcisi Ara Güler, müzemizin kurulduğu ve fotoğraf bölümümüzün açıldığı 2004 yılında, koleksiyonumuza 52 fotoğrafını bağışladı. Bu bağış yeni kurulmuş olan İstanbul Modern Fotoğraf Bölümümüz için çok önemli ve anlamlıydı.Fotoğraf Bölümümüzün edindiği bu bağış çok önemli ve anlamlıydı. Ara Güler’in koleksiyonumuzdaki bu fotoğraflarını yıllar sonra kişisel bir sergiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisinin özellikle İstanbul’a odaklanan çalışmalarını, imzasını taşıyan karanlık oda baskıları, ona ait obje ve eşyalarla birlikte sergiliyoruz. Bir İstanbul aşığı olarak Ara Güler’in dolaştığı, kayda aldığı semtlerin değişen yüzünü sergideki haritalandırma ile izleyiciye sunuyoruz. Bu haritalara bakarak hepimiz geçmişteki İstanbul’u yeniden hatırlayacağız.”

Sergi 17 Kasım 2019’a kadar İstanbul görülebilir.