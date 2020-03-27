Hyundai’de ‘corona’ya rağmen faaliyetlerin sürmesini eleştiren işçi kovuldu

CANAN COŞKUN

Hyundai’nin Türkiye fabrikasında bir işçi, firmanın diğer ülkelerde yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiğini söylediği için kovuldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada otomotiv fabrikaları üretime ara verdi. Türkiye’deki fabrikalarda da aynı önlemler alındı. Şirketlerin idari bölümlerinde çalışanlar da evden çalışma düzenine geçti. Otomotiv üreticisi Hyundai de virüs testi pozitif çıkan çalışanı nedeniyle Güney Kore’deki fabrikasını kapattı. Ancak Türkiye’de yüzde 30 Kibar Holding ortaklığıyla yönetilen Hyundai Assan fabrikasında durum böyle değil.

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İzmit’teki fabrikada bir işçi 24 Mart Salı günü yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. Fabrikada ambulans bulunmasına karşın işçiyi almaya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir ambulans geldi. Birleşik Metal İşçileri Birliği’nden alınan bilgiye göre işçi ve ailesi ‘corona‘ şüphesiyle karantinaya alındı. Firma bu gelişmenin ardından dün fabrikada üretime 13 Nisan’a kadar ara verme kararı aldı. 1 Nisan’a kadar işçilere yıllık izinleri kullandırılacak.

Şirketin İstanbul’daki merkezinde de pek çok firmanın aksine uzaktan çalışma kararı alınmadı. Bunun yerine belli noktalara dezenfektanlar yerleştirildi, çalışanların vücut ısısını ölçme, tuvalet temizliği gibi fiziksel önlemler alındı.

Şirketin yedek parça bölümünde çalışan bir işçi, 23 Mart’ta yöneticilere Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının salgına yönelik aldığı önlemleri ve Hyundai’nin Çekya, Güney Kore, ABD ve Hindistan’daki fabrikalarında evden çalışma ve üretime ara verdiğine ilişkin bilgileri gönderdi.

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Şirket bir gün sonra çalışanın görevine son verdi. Sözleşmenin feshiyle ilgili yollanan tebligatta da şunlar yazılıydı:

“23.03.2020 tarihinde saat 10:24’te İstanbul ofis binasında görevli tüm çalışanlara attığınız elektronik posta mesajınızda şirketin Koronavirüse (Covid-19) karşı aldığı önlemleri, şirketin üretim ve faaliyetlerini devam ettirmesini eleştiri sınırını aşan alaycı ifadelerle beyan ettiğiniz tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra bahse konu elektronik posta, yöneticileriniz ya da İnsan Kaynakları bölümü yerine İstanbul ofis binasında görevli tüm çalışanlara atıldığı için eleştiri amacını fazlasıyla aşarak işvereni çalışanlara karşı küçük düşürücü ve işverenin otoritesini sarsıcı nitelikte bulunmaktadır.

Şirketimizde 08/01/2018 tarihinden beri sürdürmekte olduğunuz ve bugün itibariyle Satış Sonrası Parça bölümünde devam eden görevinize yukarıda açılanan nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun m. 25/2 hükmü uyarınca ‘işvereni çalışanlarına karşı küçük düşürücü ve işverenin otoritesini sarsıcı davranışlarda bulunmanız’ nedeniyle 25/03/2020 tarihi itibariyle haklı nedenle son verilmiş ve iş akdiniz feshedilmiştir.”