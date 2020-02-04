Hyundai, ‘corona’ nedeniyle Güney Kore’deki üretimini askıya alacak

Hyundai Motor, yeni tip corona virüsü salgınının neden olduğu tedarik zinciri aksamaları nedeniyle Güney Kore’deki fabrikalarında üretimi kademeli olarak askıya almayı planlıyor. Hyundai, Çin dışında üretimi askıya alan ilk büyük küresel otomobil üreticisi oldu.

Fotoğraflar: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye yükseldi.

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Ford, Fransız otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroen ve Japon otomobil üreticisi Nissan ve Honda Motor dahil olmak üzere birçok küresel otomobil üreticisi, Beijing’in yönergelerine uygun olarak bu hafta Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi askıya almıştı.

Konunun hassasiyetinden dolayı adının açıklanmasını istemeyen bir sendika yetkilisi, Hyundai’nin Güney Kore fabrikalarının çoğunda 7 Şubat-10 Şubat veya 11 Şubat tarihlerinde arasında üretimin askıya alınacağı açıkladı.

Hyundai sözcüsü, askıya alma programlarının üretim hattına göre değişeceğini söyledi.

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Otomobil sektörü yetkilileri daha önce Reuters’a açıklamalarında, pazartesi gününden beri Hyundai yönetiminin değerlendirdiği üretimi askıya alma kararının, kablo donanımları adı verilen otomobil parçaları sıkıntısından kaynaklandığını belirtmişti.

Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü üst düzey araştırmacısı Lee Hang-koo’un verdiği bilgiye göre, Hyundai ve iştiraki Kia Motors çoğunluğu Çin’de üretilen parçalarında yüksek miktarda stok bulundurmuyor.

Lee, “Hyundai ve Kia, diğer küresel otomobil üreticilerine göre daha fazla parça ithal etme eğiliminde olduklarından (rakiplerinden) daha fazla etkilenebilir” dedi.

Ticaret verilerine göre, Güney Kore, 2019’da Çin’den 1.56 milyar dolarlık otomobil parçası ithal ederken, 2018’de 1.47 milyar dolarlık mal ithal etti.