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Yaramazlara biraz batar!

Huzurevlerini arayıp derin derin nefes alan adam hakim karşısına çıktı

Britanya’da bir kişi huzurevlerini arayıp derin derin nefes aldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: Bradford Telegraph

Bradford şehrinde yapılan yargılamada Sadiq Mansoor isimli şahsın gece geç saatlerde dört ayrı huzurevini arayarak derin derin nefes alıp telefonu kapttığı öne sürüldü. Mansoor’un 1 Ocak-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında North Yorkshire bölgesinde bulunan huzurevlerine yaklaşık 1200 arama yaptığı tahmin ediliyor.

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Duruşma söz konusu telefon tacizine maruz kalan daha fazla huzurevi olabileceği ve sayının 16 bin aramayı bulabileceği gerekçesiyle 30 Mart’a ertelendi.

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