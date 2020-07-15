Huzurevi sakinleri için eğlence: Albüm kapaklarını yeniden canlandırdılar

Britanya’da bir huzurevi, corona virüsü önlemleri nedeniyle 13 Mart’tan bu yana tecritte olan sakinlerine moral olsun diye ünlü albüm kapaklarını yeniden canlandırdı.

Fotoğraflar: Robert Speker

Londra yakınlarındaki Edgware kasabasında bulunan Sydmar Lodge Huzurevi Aktiviteler Koordinatörü Robert Speker, sakinlerini neşelendirmek için bulduğu fikir için David Bowie, Adele, Madonna, Bruce Sprinsteen, Micheal Jackson gibi müzisyenlerin albüm kapakları kullanıldı.

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Makyaj ve birkaç ufak dokunuşla müzisyenlere benzetilen huzurevi sakinlerinin fotoğrafları çekildi.

Speker bu projeyle, salgın sırasında bile huzurevlerinin hüzünlü yer olmadığını, neşeli olabileceğini göstermeyi amaçladğını söyledi. Huzurevi çalışanı insanların yüzüne güldürecek bir şey yaratmak istediğini belirtti.

Sakinlerinin bu etkinliği çok eğlenceli bulduğunu belirten Speker onları gülüşürken görmenin büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

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Proje ayrıca başka bir iyi amaca daha hizmet ediyor. Kitlesel fonlama sitesi gofundme.com başlatılan kampanyayla demans hastalığıyla ilgili kuruluşlara bağışlanmak üzere para toplanıyor.