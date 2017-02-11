‘Huzur operasyonu’nun bilançosu: 676 bin kişi kontrol edildi, 2 bin 181’i yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün akşam yurt çapında 80 bin personelle gerçekleştirilen ‘Güven Huzur Türkiye – 3’ operasyonunda yaklaşık 676 bin kişinin kontrol edildiğini, 2 bin 181 kişinin yakalandığını bildirdi.

Müdürlüğün internet sitesinden yapılan duyuruda, operasyona emniyetin yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarından personelin de iştirak ettiği ifade edildi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan Yrd. Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nden yönetti.

Operasyonun bilançosu

Operasyona 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80 bin 88 personel katıldı. Yurt çapında 18 bin noktada uygulama yapıldı.

Buna göre 675 bin 997 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 2 bin 181 kişi yakalandı, 1327 kişi gözaltına alınırken 1953 kişi hakkında adli-idari işlem uygulandı.

Operasyonda bir uzun namlulu silah, 91 tabanca, 91 av tüfeği, 1660 adet mermi, 38 kesici delici alet, 64 kurusıkı tabanca, 373,6 gram eroin, 4 bin 722 gram esrar, 72 gram bonzai, 891 captagon, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki, 20 kilo menşei belirsiz gümüş, 9 bin 880 kilo menşei tespit edilemeyen et ve 103 tarihi eser ele geçirildi.

Arama noktalarında 193 bin 852 araç kontrol edildi, 81 aranan araç yakalandı, 7 bin 22 araca cezai işlem uygulandı, 2 bin 22 araç trafikten men edildi. Operasyonda 22 bin 746 iş yeri kontrol edilerek 857’sine ceza kesildi, 4 bin 466 iş yeri kapatıldı.