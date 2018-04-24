‘Huzur İttifakı’ formülü: CHP, İYİ Parti ve Saadet’in genel seçim işbirliği masada

CHP ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde milletvekili seçimlerinde uygulanacak ve resmi adının ‘Huzur İttifakı’ olması gündemde olan bir işbirliği modeli üzerinde durulduğu öğrenildi.

Görüşmede CHP’liler İYİ Parti’nin de katılımıyla Saadet Partisi’nin Meclis’e girmesini sağlayacak işbirliğini ‘sıfır baraj ittifakı’ olarak sunmuş. Görüşmede Saadet Partisi ortak aday olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını teklif etmiş ama ısrarcı olmamış.

Reklam

Saadet teklife sıcak bakmış

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, CHP’liler, ortak cumhurbaşkanı adayı ile ‘sıfır baraj’ seçeneğinin bir arada uygulanabileceği gibi parlamento seçiminde ittifak kurulup bütün partilerin ilk turda kendi adayını çıkarabileceğini, ikinci turda da ortak aday etrafında birleşebileceğini anlattı. SP’nin bu öneriye sıcak baktığı, görüşme takviminin sonunda buna bir yanıt verebileceklerini söylediği aktarıldı.

SP farklı isme açık

Görüşmede Saadet Partisi heyeti, ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ün ismini önerdi. SP heyeti, Gül’ün toparlayıcı olabileceğine inandıklarını ve tek aday olması halinde kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. SP’liler, ‘Gül’ün, tek aday olarak çıkabileceğini ve bunun için toplu bir davetin yapılmasının gerekebileceğini’ belirttiler. Ancak SP heyeti, Gül isminde ısrarcı olmadıklarını ve farklı isim önerisine açık olduklarını da dile getirdi. CHP ise ortak adayın ortak ilkeler etrafında belirlenmesi gerektiğini savundu. Bu çerçevede cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi isimler de konuşuldu.

Reklam

Genel seçim ittifakı güçlü seçenek

Görüşmede ‘Sıfır baraj ittifakı ile güçlü bir parlamento oluşturmak ve ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşme’ formülü güçlü bir seçenek olarak görüşme masasında yerini aldı. CHP’nin bir yandan da ‘sıfır baraj ittifakı’na isim aradığı öğrenildi. İşbirliğine resmi isim olarak ‘Huzur İttifakı’ isminin genel kabul gördüğü ancak bu konuda profesyonel reklamcılara da danışılacağı belirtildi.