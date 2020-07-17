‘Huysuz Virjin’ lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

‘Huysuz Virjin’ karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu’nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, şarkıcı ve sunucudur. 1970’lerden 2000’lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye’de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Seyfi Dursunoğlu’nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesi’nde yatılı olarak okumaya başladı.

Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesi’nden mezun oldu. İngiliz Filoloji’sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı.

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1970 yılında Huysuz Virjin’in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı’nda sahneyi Türkiye’nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012’de Show TV’de yayınlanan ‘Huysuz’la Dans Eder misin?’ programını sundu. Aynı yıl Star TV’de yayınlanmaya başlayan, ‘Benzemez Kimse Sana’ adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve “Bu benim son kantom” diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.