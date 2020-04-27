‘Hutbe tartışması’nda söz baroda: Hiçbir zaman dini değerleri aşağılamayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu hutbeyi eleştirmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu, hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığını bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

Baronun yazılı açıklamasında, cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılığın Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nde yasaklandığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur.”

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) hazırladığı cuma hutbesi, 24 Nisan’da Ankara’daki Hacı Bayram Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından okunmuştu.

Hutbede, LGTBİ’lerle ilgili şu bölüm tartışma yaratmıştı: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

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Ankara Barosu da Erbaş’ı eleştiren bir açıklama yayınlamış, daha sonra Ankara başsavcılığı tarafından baro yönetimine soruşturma başlatılmıştı.