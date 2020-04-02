Hüsnü Öndül: Sorun kamu sağlığının özgürlüklerin kısıtlanma bahanesi haline gelmesi

İnsan hakları savunucuları da pandemi durumunda alınacak önlemlerin insan haklarına uygunluğu sorununu tartışıyor. Olağanüstü durumlarda devlet/ler, tedbirler alabilir. Bazı durumlarda da tedbirler alması pozitif yükümlülük gereği zorunludur ve devletlerin ödevi, yükümlülüğüdür. Söz gelimi toplanma özgürlüğüne sınırlama getirilebilir, virüs salgını nedeniyle, ‘Kamu sağlığını koruma’ gerekçesiyle. Burada sorun yok. Sorun kamu sağlığının hak ve özgürlüklerin kısıtlanma/sınırlandırma bahanesi haline gelmesindedir.

Hüsnü Öndül’ün yazısı