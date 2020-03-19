Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüsnü Öndül: Böyle zamanlarda açıklık, şeffaflık, dayanışma, paylaşma öne çıkmalı

Kamuoyuna verdiği bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ister istemez öne çıkarıyor ve şu ana kadar da Fahrettin Koca’nın çalışmaları ve bilim kurulunun çalışmaları takdir ediliyor.

Fakat en önemli eksiklik olarak da sürece hekim örgütleri ile sağlık alanında örgütlü sendikaların ve diğer meslek örgütlerinin (diş hekimleri, eczacılar) dahil edilmemiş olduklarıdır. Bu önemli bir eksiklik olarak gözleniyor.

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Böyle zamanlarda açıklık, şeffaflık, dayanışma, paylaşma öne çıkmalı. Devlet, sosyal devlet olma niteliğini hatırlamalı. Devlet, vatandaşa hükmeden değil onun hizmetinde olan, olması gereken bir örgütlenmedir. Milyonlarca insan sosyal güvenceden yoksundur. Milyonlarca insan bu kış günlerinde işsizdir, evsizdir, yeterli barınma ve beslenme olanağından yoksundur.

Hüsnü Öndül’ün yazısı

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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