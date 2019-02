Hüsnü Mahalli: Payidar olacaktı şimdi artık Türkiye’nin bekasını konuşuyoruz

Hatırlayın bir zamanlar yetkili ve etkili olanlar her fırsatta ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır’ derdi.

Galiba ‘Payidar’ın modası geçmiş yerini ‘Beka’ya bırakmış.

Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar olacaktı şimdi artık Türkiye’nin bekasını konuşuyoruz.

Cumhuriyet arada kaynadı gitti.

Beka sorunu olan Türkiye değil Cumhuriyet’tir.

Haberi olan var mı?

Herkes kendine göre oyalanacak bir konu bulmuş onunla idare ediyor.

AKP her gün ortalama üç beş hikayeyle insanları oyalıyor.

İnsanlar da çaresiz konuşup duruyor.

Şimdi ben her gün sizlere AKP’nin ne kadar kötü ve tehlikeli olduğunu anlatıp dursam ne işe yarar?

Kocaman bir HİÇ çünkü siz bunları biliyorsunuz ama bu süreci durduracak hiçbir şey yapmıyor ya yapamıyorsunuz.

Hüsnü Mahalli’nin yazısı

