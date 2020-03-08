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Yaramazlara biraz batar!

Hüsnü Mahalli : İdlib sorunu Putin’in ‘ikna gücüyle’ çözüldü

Ziyaretin magazin tarafını bir yana bırakırsak tüm dünyanın işini gücünü bırakıp konuştuğu İdlib sorunu şimdilik  çözülmüşe ya da dondurulmuşa benziyor.

Peki nasıl?

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Putin’in ‘ikna gücüyle’!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların söylemiyle “Suriye ordusu son üç ayda ‘işgal ettiği’ bölgelerden ve Türk Gözlem Noktaları’nın gerisine çekilmezse Türk Ordusu gereğini yapacaktı”.

Heyecanlanan yandaş medyanın ‘askere gitmemiş’ amigoları “İdlib’e değil Şam’a kadar gidelim” modundaydı.

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Namaz kılmazlar ama belki de Emevi Camisi’ni turistik olarak gezmeyi düşünüyorlardı.

MHP lideri Bahçeli ‘Suriye’yi yerle bir etmekten’ yanaydı.

Ama olmadı işte.

Hüsnü Mahalli’nin yazısı

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