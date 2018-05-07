Hüsnü Mahalli: AKP iktidardan gittiği an herkes yeniden Türkiye’nin dostu olacak

AKP artık geri dönüşü olmayan bir yolun sonuna geldi. AKP içerde ve dışarda kendisi gibi düşünmeyen ve yanlış da olsa bu düşüncenin gereğini yapmayan herkesi düşman belliyor ve öyle davranıyor. AKP’lilerin içerde ve dışarda kullandıkları dil ve demagojik söylemlerle bunu kanıtlıyor.

Muhalefet liderleri AKP’den farklı olduklarını kanıtlamak zorundalar. İçerde her türlü gerginlikten kaçınarak AKP’liler dahil herkese olumu mesaj vermeli. Dışarda başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgenin tüm ülke ve halklarına dostluk elini uzatmalı ve 2011 öncesinde olduğu gibi Türkiye’nin herkesle dost ve kardeş olmak istediğini vurgulamalıdırlar. İnanın bana çok kolay. Örneğin AKP’nin bütün ‘kötülüklerine’ rağmen Suriye Devleti bile Türkiye ile hemen dost olmaya hazırdır. AKP iktidardan gittiği an.

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AKP iktidardan gittiği an herkes yeniden Türkiye’nin dostu olacak. Herkes Türkiye’nin dostu olduğunda en çok Türkiye kazanacak. Demokratik, laik, özgür, çağdaş ve 100 bin camisiyle dindar Türkiye yeniden herkesin modeli olacak. 2011 öncesinde olduğu gibi. 25 Haziran’da olacağı gibi. Herkes gerçekten bunu istiyorsa sandığa gidip oyunu kullanacak.

Hüsnü Mahalli’nin yazısı