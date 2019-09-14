Husilerin Suudi Arabistan saldırısı, petrol üretimini vurdu

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan İran yanlısı Husilerin bu sabaha karşı Aramco petrol şirketinin iki büyük tesisine silahlı insansız hava araçları ile saldırmasının, petrol üretimini büyük ölçüde aksattığı bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Reuters ve Wall Street Journal’a açıklama yapan kaynaklar, günlük petrol üretiminin 5 milyon varil azaldığını açıkladı. Bu ise günlük petrol üretiminin yaklaşık yarısına yakın bir miktara eşit.

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BBC Türkçe, saldırının hafta sonuna denk gelmesi ve küresel petrol piyasalarının kapalı olması nedeniyle, saldırının etkilerinin petrol fiyatlarına yansımadığını belirtti.

Vurulan tesisler ve çıkan dumanın uydudan görünümü. Fotoğraf: Bloomberg

Bloomberg’de yer alan yorumda ise petrol fiyatlarının bu saldırıdan etkilenmesi için hasarın büyüklüğünün ne kadar sürede tamir edilebileceğinin bilinmesi gerektiğine işaret edildi. Bilgi yokluğunun ise petrol ticareti ile ilgilenen yatırımcıları, en kötü senaryoyu düşünmeye iteceği belirtildi. Yorumda, vurulan Abkayk petrol tesisisinin, Suudi Arabistan’daki en önemli tesis olduğu da vurgulandı.