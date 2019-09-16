Husiler: Aramco tesislerine ‘her an’ tekrar saldırabiliriz

Yemen’deki iç savaşta İran’a yakın Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerinin hâlâ hedefte olduğunu ve ‘her an’ tekrar saldırılabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Deccan Herald’de yer alan habere göre Husilerin sözcüsü yabancılara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarı yaptı.

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Sözcü, Aramco’nun ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Khurais’teki tesislerine yapılan saldırıların normal ve jet motorlu dronelarla gerçekleştirildiğini de söyledi.

Husi yetkilisi, “Suudi Arabistan Yemen’deki saldırılarını ve kuşatmayı durdurmalı” dedi.