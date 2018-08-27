Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Likoğlu: Mesele yeniden darbe yapabilecekleri kuvveti toplayabilecekler mi, toplayamayacaklar mı?

 

ABD ile papaz Brunson bahanesiyle yaşanan kriz, FETÖ’nün kuvvet topladığının göstergesidir. Bu krizin ekonomik kalkışmaya dönüşmesi, FETÖ’nün kuvvet topladığının göstergesidir. Son zamanlarda PKK’nın kalleşçe, toplumda infiale neden olacak eylemler gerçekleştirmesi, FETÖ’nün kuvvet topladığının göstergesidir. Emareler çok. Başta TSK olmak üzere devlet içiresindeki FETÖ kriptolarıyla mücadelede çok ciddi gerileme görülüyor. Aksine FETÖ ile mücadele edenler bir bir itibar suikastına maruz bırakılıyor. FETÖ ile mücadele ettikleri için adeta cezalandırılmak isteniyor.

Fetullahçı hainlerin ve onların arkasındaki NATO’cu-Gladyocu-Atlantikçi kafaların yeniden bir darbe arzusu içinde olduklarını artık sağır sultan dahil herkes biliyor. Mesele onların darbeci arzuları değil, mesele yeniden darbe yapabilecekleri kuvveti toplayabilecekler mi, toplayamayacaklar mı? Bütün mesele bu.

Reklam

Hüseyin Likoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Gözaltına alınmak istenen cumartesi annesi Ocak: Neden bu kadar sert davrandılar

Cumartesi Anneleri’nin önceki gün Galatasaray Meydanı’ndaki 700’üncü buluşmasına saldıran polislerce gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Emine Ocak, 23 yıldır adalet aradığını söyledi. 

“Yıllarca o meydanda oturup barış, adalet istedim. Ben kimseyi öldürmedim, zarar vermedim” diyen Ocak “Neden bana bu kadar sert davrandılar? diye sordu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...