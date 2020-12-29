Hüseyin İrfan Fırat: Asgari ücretliler her ay 11 gün devlete vergi ve fon ödemek için çalışacak

Asgari ücretlinin 2021 yılında devlete ödeyeceği aylık vergi ve fon tutarı bin 19 lira, 9 kuruş ve bu tutar asgari ücretlinin günlük kazancının yüzde 36’sına tekabül ediyor. Bu tutarı karşılayabilmek için asgari ücretliler her ay yaklaşık 11 gün devlete vergi ve fon ödemek için çalışacak. Tabloyu daha da genişletirsek bu, yılda yaklaşık 132 gün vergi ve fon için çalışmak anlamına geliyor.
SON HABERLER
Ortaylı’dan taciz eleştirilerine yanıt: Giyimi, makyajı, eli yüzü güzel; ‘Maşallah’ derim
Sunucu Cansu Canan Özgen’le Instagram canlı yayınına katılan tarihçi İlber Ortaylı, yayın sonunda kamera kapandı sandığı anda “Maşallah, şuna bak” demesi üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.
21-28 Aralık’ta kısıtlamalara uymayan 40 bin 591 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık’ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Batı Nil virüsü, zika ve sıtma görülebilir
Prof. Dr. Levent Kurnaz barajlarda su seviyelerinin düşmesiyle ortaya çıkacak bataklık ve küçük gölcüklerin sivrisinek larvalarının üremesi için uygun ortam oluşturacağını belirtti.
2021 yılının asgari ücreti 2 bin 825 lira
Asgari ücret olarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak geçen yıl olduğu gibi ‘oyçokluğuyla’ belirlendi.
Covid-19’u atlatan doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim
Covid-19’u hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, hastalık sürecini, “Beni boğan bir canavarla mücadele ettim” diyerek anlattı.