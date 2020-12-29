Hüseyin İrfan Fırat: Asgari ücretliler her ay 11 gün devlete vergi ve fon ödemek için çalışacak

Asgari ücretlinin 2021 yılında devlete ödeyeceği aylık vergi ve fon tutarı bin 19 lira, 9 kuruş ve bu tutar asgari ücretlinin günlük kazancının yüzde 36’sına tekabül ediyor. Bu tutarı karşılayabilmek için asgari ücretliler her ay yaklaşık 11 gün devlete vergi ve fon ödemek için çalışacak. Tabloyu daha da genişletirsek bu, yılda yaklaşık 132 gün vergi ve fon için çalışmak anlamına geliyor.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı