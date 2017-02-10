Hüseyin Gülerce: Yüzde 50’den fazla bir oyla bu millet bir zalimi seçer mi?

Mesele şu; yüzde 50’den fazla bir oyla bu millet bir zalimi seçer mi? Niye seçsin? Millete güvenmemiz lazım. Millet, darbelerden sonraki korku atmosferinde bile darbecilerin işaret ettiği partileri seçmedi. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi ile ilgili referandumda (21 Ekim 2007) millet, yüzde 68 ile ‘evet’ dedi. Demokrasinin en büyük kazanımlarından biri bu ‘evet’tir.

Asıl eski sistemde, hükümetin ve Cumhurbaşkanının Parlamentoda seçildiği sistemde, milletin haberi/desteği olmadan birileri geliyordu.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı