Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var

 

Erdoğan’ın Müslümanlığından, milli ve yerli duruşundan, milletinin desteğini alıyor olmasından dolayı Erdoğan’sız Türkiye istiyorlar.

Türkiye’nin yönetilemez hale geldiği algısını stratejik hedef yaptılar. “Saray”, “Sultan”, “Diktatörlük” saldırıları bu algının bir parçası…

Reklam

Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var. İstikrar için, huzur için, terörün artık milletimizin önünde engel olmaktan çıkarılması için Erdoğan’a ihtiyacımız var.

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesi için Erdoğan’a ihtiyacımız var.

Reklam

Eski Türkiye’ye dönmemek için, şimdiden kokusu çıkan HDP’li hükümet pazarlıklarına mahkûm olmamak için MHP ile birlikte yürüyüşe, Cumhur İttifakı’na ihtiyacımız var.

Oyum onun için Erdoğan’a ve AK Parti’ye…

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

 


SON HABERLER

Daily Telegraph: İnce yeni bir soluk, Erdoğan’a karşı ‘geniş bir cephe’ oluştu

  İngiliz gazetesi Daily Telegraph, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber yayınladı. BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı. İnce’nin memleketi Yalova’nın Elmalık köyünden geçilen haberde, “İnce’nin kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ancak 2003’ten beri Erdoğan’a karşı bir dizi seçimi […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...