Hüseyin Gülerce: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var

Erdoğan’ın Müslümanlığından, milli ve yerli duruşundan, milletinin desteğini alıyor olmasından dolayı Erdoğan’sız Türkiye istiyorlar.

Türkiye’nin yönetilemez hale geldiği algısını stratejik hedef yaptılar. “Saray”, “Sultan”, “Diktatörlük” saldırıları bu algının bir parçası…

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Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var. İstikrar için, huzur için, terörün artık milletimizin önünde engel olmaktan çıkarılması için Erdoğan’a ihtiyacımız var.

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesi için Erdoğan’a ihtiyacımız var.

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Eski Türkiye’ye dönmemek için, şimdiden kokusu çıkan HDP’li hükümet pazarlıklarına mahkûm olmamak için MHP ile birlikte yürüyüşe, Cumhur İttifakı’na ihtiyacımız var.

Oyum onun için Erdoğan’a ve AK Parti’ye…

Hüseyin Gülerce’nin yazısı