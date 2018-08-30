Hüseyin Gülerce: TSK’da olduğu gibi yargıdaki FETÖ terör örgütü üyeleri henüz temizlenemedi

TSK’da olduğu gibi yargıdaki FETÖ terör örgütü üyeleri henüz temizlenemedi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli “imamı” Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hâkim Çetin Sönmez’e daha dün 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Neredeyse her gün TSK içindeki muvazzaf subaylarla ilgili gözaltılar ve tutuklamalar oluyor.

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Dün Ankara ve 11 ilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 ‘mahrem imam’ olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK ve yargıdaki FETÖ varlığı, ekonomi/dolar üzerinden sürdürülen saldırıların kaosa dönüşmesi hedefinde çok tehlikeli bir potansiyel.

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı