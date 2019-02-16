Hüseyin Gülerce: Trenden İnenlerin Partisi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimlerinin geçtiği yeni bir parti hazırlığını, bu isimlerden henüz yalanlayan çıkmadı. Böyle olunca da fısıltı gazetesi hızlı yayılıyor. Eski bakanlardan bazılarının da adı geçiyor. En çok söylenen de, 31 Mart’taki seçimin sonucu ne olursa olsun yeni partinin kuruluş çalışmalarının hızlanacağı…

Hatta geçenlerde medyaya yansıyan bir habere göre yeni partinin amblemi de belli olmuş bile. Duyunca, “partinin adı TİP, amblemi de vagon olsun” deyiverdim. TİP, biliyorsunuz Türkiye’deki sosyalist hareketin geçmişteki partisinin adı: Türkiye İşçi Partisi. Benim TİP demem ise; “Trenden İnenlerin Partisi” anlamında. İsimleri geçenler, yolda indikleri ya da atladıkları için amblem vagon olabilir…

Reklam

Hüseyin Gülerce’nin yazısı