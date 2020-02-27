Hüseyin Gülerce: Sorumsuz medya, görülmemiş bir paniğe/kaosa sebep olabilir

Bu virüsün girişini önleme çabası, gösterilen hassasiyet evet her türlü takdirin üzerinde. Ancak ikinci bir mesele daha var; toplum psikolojisinin yönetimi.

İntiharlardan bile ekonomik kriz tellallığı yapan sorumsuz medya, sorumsuz muhalefet işi çığırandan çıkarabilir ve görülmemiş bir paniğe/kaosa sebep olabilirler.

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Bu ihtimal, en az virüs salgını kadar tehlikelidir. Milli meselelerde bile Türkiye’nin yanında durmayan muhalefetin pusuda hazırlıklar yapabileceği endişesi tedirginlik doğuruyor.

Ortada/yakında seçim falan yokken Kılıçdaroğlu’nun, “hazırlıkı olun, iktidara geliyoruz” demesi hayra alamet değil. FETÖ, sosyal medya üzerinden manüpilasyon için çoktan düğmeye bastı.

Yalan ve düzmece haberlerle, insanları kışkırtacaklar ve toplumu sarsmaya çalışacaklar. Halkın marketlere, AVM’lere hücum etmesi için uğraşacaklar. İnsanımız, en az 14 gün evlere kapanmaya teşvik edilecektir.

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı