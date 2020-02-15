Hüseyin Gülerce: ‘Siyasî ayak tartışması’ bir şaşırtmacadan, gündemi değiştirmekten ibaret

Kılıçdaroğlu CHP’si ve bugün ona arka çıkıp Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını, “FETÖ’nün siyasî ayağı” diye göstermeye çalışanlar, izandan, insaftan uzak oldukları bir tarafa, “kontrollü darbe” algı operasyonu ile gaflet ve ihanet batağına batanlardır.

İhanet içendedirler, çünkü hain belli; FETÖ… İhanetin ortayla çıktığı tarih belli; 7 Şubat 2012, MİT krizi. Bu tarihten itibaren 15 Temmuz’a giden yolun taşlarını döşeyenler de belli, Kılıçdaroğlu CHP’si ve TSK’daki cuntacılar.

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Hal böyle olunca “siyasî ayak tartışması” bir şaşırtmacadan, gündemi değiştirmekten ibaret.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı