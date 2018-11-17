Hüseyin Gülerce: Şimdi ellerinde iki koz var

Yerel seçimleri hesaplaşma zeminine taşıyanlara hiç şüpheniz olmasın dış destekler de gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kurtulma hesapları yapanların hepsi ellerini ovuşturuyor, 31 Mart’ı son çare olarak görüyorlar.

Dolar üzerinden yaptıkları ekonomik saldırı istedikleri sonucu vermedi.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin İstanbul’da işlenmesi üzerine yaptıkları hesapları da tutmadı.

Şimdi ellerinde iki koz var.

Türkiye’yi Suriye’de PKK/PYD ile sıkıştırmak ve yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’nın AK Parti’den alınmasıyla bir kaos hazırlamak.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı