Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Muhalefetin bu argümanını dillendirmek doğru değil

AK Parti’yi hep desteklemiş kalemler bile maalesef, ekonomik sıkıntıların bu seçimlerde AK Parti’nin başarısını olumsuz etkileyeceğine dair endişeleri dile getiriyorlar.

Muhalefet ittifakının bu en önemli argümanını dillendirmek, AK Parti’yi ikaz sadedinde yapılsa bile yine doğru değil. Herhalde bu husus, başta Sayın Erdoğan, AK Parti yönetimi tarafından göz ardı ediliyor değil.

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15 Temmuz’un ardından kur/dolar silahı ile açıkça ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bunun halk nezdinde doğurduğu sıkıntılar inkâr edilemez. Ama gördük işte yönetim canla başla tedbirler aldı, hala da alıyor.

Yönetim asla inisiyatif kaybetmedi, kaybetmeyecek.

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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