Hüseyin Gülerce: Muhalefet ittifakı bir inat ittifakıdır

Muhalefet ittifakında milli ve yerli ortak değer yoktur. HDP ile bölücü terör örgütü ile hangi milli ve yerli ortak hedefler olabilir?

Muhalefet ittifakında “hangi adayla daha iyi hizmet verilebilir” arayışı yoktur. Kimi aday gösterirsek diğer muhalefet partilerinin de oyunu alır ve AK Parti adayının önü kesilebilir arayışı vardır…

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Muhalefet ittifakı bir inat ittifakıdır. İnat ettiler, Erdoğansız Türkiye istiyorlar. “Erdoğan gitsin isterse Türkiye batsın” inadı gözlerini kör etti.

FETÖ terör örgütüne, PKK bölücü terör örgütüne kol kanat germeye kadar savruldular.

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Cumhur İttifakı 15 Temmuz’a “hain darbe girişimi” derken, inat ittifakı “kontrollü darbe/tiyatro” diyor.

Türkiye’yi dışarıya jurnallemek onlarda. “Ekonomi batsın, bir kaos çıkarsa çıksın” beklentisi onlarda.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı