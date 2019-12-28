Hüseyin Gülerce: Milletin asla vermediği bu göreve, şimdi İmamoğlu soyundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın kulakları çınlasın, Meclis’te, “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim…” demişti.

Milletin asla vermediği bu göreve, şimdi İmamoğlu soyundu.

Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için “ihanet”,“cinayet” deyip esip savuruyor.

Öyle şeylerle kafa karıştırıyor, İstanbulluları öyle manipüle ediyor ki, bu celallenmenin arkasında ne var arkadaş diye düşünmeden edemiyorsunuz…

Zabıtayı tören kıtası haline getirip selamlama yapmasından da belli, bayağı havaya girmiş, muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışmaları bir fırsat olarak görüyor.

Reklam

Hüseyin Gülerce’nin yazısı