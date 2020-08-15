Hüseyin Gülerce: Kırmızı kartlık çok faullü bir maç, CHP’yi beklemektedir

Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti’den oy tırtıklamak için cepheye sürülünce, CHP’li medya pek sevinmişti. Şimdi ise Muharrem İnce’yi, CHP’yi bölmek, Millet İttifakı’nın tekerine çomak sokmakla suçluyorlar.

Sanki Midyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmanın telâşı var…

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Muharrem İnce’nin basın toplantısında soru almaması, Beştepe’ye bir genel başkan yardımcısı gitti, ismini biliyorum deyip açıklama yapmaması falan sadece peşrev çekmektir.

Başlama vuruşu yapılmıştır ve kırmızı kartlık çok faulu bir maç, CHP’yi beklemektedir…

Hüseyin Gülerce’nin yazısı