Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Kazanırlarsa erken seçim baskısı gelir, projenin adı Erdoğansız Türkiye’dir

Şimdi soru şu: 23 Haziran, AK Parti açısından 7 Haziran’dan 1 Kasım’a geçiş gibi olur mu? O süreçte sağlanan başarı tekrarlanır mı? 

Şahsen, 7 Haziran’ı 1 Kasım başarısına çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir seçim zaferi daha kazanacağına inanıyorum. 

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İmamoğlu hamlesine, bir Batı projesi olarak bakıyorum. 

İstanbul’da kazanırlarsa, arkasından erken seçim baskısı gelecektir. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun adının geçtiği yeni parti de aynı projenin parçasıdır. 

Projenin adı; Erdoğansız Türkiye’dir… 

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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