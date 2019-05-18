Hüseyin Gülerce: Kazanırlarsa erken seçim baskısı gelir, projenin adı Erdoğansız Türkiye’dir

Şimdi soru şu: 23 Haziran, AK Parti açısından 7 Haziran’dan 1 Kasım’a geçiş gibi olur mu? O süreçte sağlanan başarı tekrarlanır mı?
Şahsen, 7 Haziran’ı 1 Kasım başarısına çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir seçim zaferi daha kazanacağına inanıyorum.
İmamoğlu hamlesine, bir Batı projesi olarak bakıyorum.
İstanbul’da kazanırlarsa, arkasından erken seçim baskısı gelecektir. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun adının geçtiği yeni parti de aynı projenin parçasıdır.
Projenin adı; Erdoğansız Türkiye’dir…