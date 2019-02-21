Hüseyin Gülerce: Karamollaoğlu, ‘bilge adamlığı’nı yerle bir etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adeta bir seçim yenilgisi için elinden gelen her şeyi yaptı. Şu anda CHP’de büyük infial var. DSP’ye giden adaylar ortalığı büsbütün karıştırdı.

Akşener, HDP ile işbirliğinin getirdiği tepkiler yüzünden kontrolü kaybetti. Bir de FETÖ destekçisi İdris Naim Şahin’i Ordu’dan aday göstermeye kalkınca gardı iyice düştü. Gelen tepkiler üzerine, Şahin’e övgüler düzüp attıkları adımı geri aldılar.

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Akşener’in tepkilerden aday yapamadığı İdris Naim Şahin’i, Saadet Partisi aday yaptı. (Acaba Şahin, daha önce bir vatandaşa “madem beni seviyorsun, bir takla at da görelim” gibisinden bir lafı Karamollaoğlu’na da söylemiş midir?)

Karamollaoğlu, “bilge adamlığı”nı yerle bir etti. Bir çuval inciri berbat etti. Şu anda Saadet Partisi’nin tabanı mahzun ve boynu büküktür.

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı