Hüseyin Gülerce: İmamoğlu korosu ‘her şey çok güzel olacak’ diyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal ederek yenilemeye karar vermesinin ardından sosyal medya ve medyada çok sayıda soru ve iddia ortaya atıldı. Bu iddia ve soruların yanıtlarını araştırdık.