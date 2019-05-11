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Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: İmamoğlu korosu ‘her şey çok güzel olacak’ diyor

Hepsi “her şey güzel olacak” diyor. İmamoğlu’nun ismi üzerinde kenetleniyorlar. 

Kimler? Gezi kalkışmasında birlikte olanlara yeni ilaveler var: 

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Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu… 

“Bir kenara not ettik” diyen ABD, Avrupa Parlamentosu üyeleri… 

“Kontrollü Amerikan düşmanlığı”nın sanatçıları, popçuları, komedyenleri, yazarları, çizerleri… (Bir yandan Deniz Gezmişleri anıyor, “Amerikan bayrağına secde etmeyeceğiz” diyorlar, bir yandan da Amerika’nın PKK’ya Suriye’de 30 bir tır silah vermesine seslerini çıkaramıyorlar.) 

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Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi, İmamoğlu şovuna malzeme yapan kulüp yöneticileri… 

Kandil’deki PKK/KCK elebaşıları, HDP… 

Saadet Partisi ve İyi Parti yöneticileri… 

Ve daha niceleri, barolar, 28 Şubat’ın vesayet goygoycusu işçi-işveren sendikaları, ideoloji kölesi dernekler, TÜSİAD falan… 

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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