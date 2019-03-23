Hüseyin Gülerce: Hiç ummadığım bazı insanlar bile bedbinlik yaşıyorlar

Hani “bizim mahalle” diyoruz ya, içimizden bir yazar, birkaç gün önce “Tahminimi söyleyeyim. Ankara’da, Mansur Yavaş seçimi alır. Epey bir farkla alır…” alır deyince hem üzüldüm, hem de şaşırdım.

Sadece o değil, hiç ummadığım bazı insanlar bile bedbinlik yaşıyorlar.

Reklam

Seçime on gün kala, Cumhur İttifakı’na oy verecek insanların moralini bozmanın, samimi nasıl bir izahı olabilir?

Yüksek sesle söylemeseler de, AK Partili bir takım, “Erdoğan’a ders vermeye hazırlananlar var, AK Parti için bir yenilgi geliyor” fısıltısına öyle sarıldılar ki… Adeta 5. kol gibi faaliyet gösteriyorlar.

Onların bir kısmını biz “EVET-HAYIR” referandumundan da tanıyoruz. AK Parti Genel Merkezinde güya, “HAYIR çıkması halinde bir B planı üzerinde duruluyor” diyen de onlardı…

Reklam

Hâlbuki işin içinde, ABD strateji kuruluşlarının belirlediği, okyanus ötesi bir algı operasyonu var.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı