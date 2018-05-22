Hüseyin Gülerce: HDP barajı aşamadığında, AK Parti’nin 50-60 milletvekili daha kazanması söz konusu

Ancak 24 Haziran seçimlerini etkileyecek önemli faktörlerden biri HDP’nin yüzde 10 barajını aşıp aşamayacağıdır. CHP, İyi Parti’yi bahane edip “Millet İttifakı”na HDP’yi almadı. Şahsi kanaatim, PKK’nın siyasî koluna tavır koyması; CHP’nin, “Cumhuriyet’in kurucusu parti” övünmesine yakışan bir duruş oldu.

HDP’nin yüzde 10 barajını aşması çok zor. Belli mahfiller kafa karıştırmaya çalışsa da Kürt vatandaşlarımızdan AK Parti’yi destekleyen geniş kitle Erdoğan sevgisini, bağlılığını devam ettiriyor.

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Ancak Fırat Kalkanı ve Afrin Harekâtının HDP tabanını nasıl etkileyeceğini seçimde göreceğiz. 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP’nin hala silahtan medet umduğunu görenler, 1 Kasım’da bu partiye gereken demokrasi dersini verdiler.

HDP barajı aşamadığında, AK Parti’nin 50-60 milletvekili daha kazanması söz konusu.

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Evet, listeler yüzde 1 bile etkilemez ama HDP’nin barajı aşamayışı, 24 Haziran seçiminin sonucunu çok etkiler…

Hüseyin Gülerce’nin yazısı