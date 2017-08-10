Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hüseyin Gülerce: Hadi uzlaşalım ama 6 şartımız var

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

 

Her şeye rağmen bu milletin makul çoğunluğu iki ayrı Türkiye yerine farklılıkları zenginlik gören bir Türkiye için uzlaşmaya hazırdır. Ama şartlarımız var:

1. CHP, onunla aynı bloktaki medya, gazeteciler ve yazarlar, önce milletle uğraşmaktan pişman olduklarını beyan edecekler ve özür dileyecekler.

Reklam

2. Devletin ve Cumhuriyetin sahibi gibi görünmekten, davranmaktan, caka satmaktan vazgeçecekler.

3. FETÖ ile mücadele edenlerle uğraşmayı bırakacaklar, FETÖ’yle mücadeleye destek verecekler.

4. İmam hatip düşmanlığını bırakacaklar.

5. Türkiye’yi Batı başkentlerinde ve medyasında jurnallemeyecekler.

6. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına düşmanlıktan vazgeçecekler.

Hüseyin Gülerce’in yazısı


Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

SON HABERLER

HDP’li Önder ittifak çağrısını yineledi: Hedef iktidar olmalı

AKP’ye karşı ittifak çağrısını yineleyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “İktidarın dağıttığı kapitalden payını alamayan, iktidarca KHK ve benzeri politikalarca dışlanmış, işini ve statüsünü kaybetmiş kitlelerin toplanmasını, toparlanmasını çok önemli buluyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...