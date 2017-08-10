Hüseyin Gülerce: Hadi uzlaşalım ama 6 şartımız var

Her şeye rağmen bu milletin makul çoğunluğu iki ayrı Türkiye yerine farklılıkları zenginlik gören bir Türkiye için uzlaşmaya hazırdır. Ama şartlarımız var:

1. CHP, onunla aynı bloktaki medya, gazeteciler ve yazarlar, önce milletle uğraşmaktan pişman olduklarını beyan edecekler ve özür dileyecekler.

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2. Devletin ve Cumhuriyetin sahibi gibi görünmekten, davranmaktan, caka satmaktan vazgeçecekler.

3. FETÖ ile mücadele edenlerle uğraşmayı bırakacaklar, FETÖ’yle mücadeleye destek verecekler.

4. İmam hatip düşmanlığını bırakacaklar.

5. Türkiye’yi Batı başkentlerinde ve medyasında jurnallemeyecekler.

6. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına düşmanlıktan vazgeçecekler.

Hüseyin Gülerce’in yazısı