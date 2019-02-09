Hüseyin Gülerce: Gül’lü, Davutoğlu’lu bir parti için yanıp tutuşuyorlar

Son zamanlarda bazı gazete köşelerinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimlerinin yer aldığı yeni bir parti oluşumuna dair yazılar çıkıyor.

31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin başarılı olamaması durumunda yeni parti kurulmasının beklenebileceğini, Gül’e yakın isimlerden fısıldayanlar da var. Objektif siyasî analiz yapıyormuş gibi kalem oynatsalar da, Gül’lü, Davutoğlu’lu bir parti için yanıp tutuştuklarını gizleyemiyorlar…

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11. Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadılar. Doğrusu, ben de konuyu bu safhada ele almak istemedim. Ancak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ifadeleri meseleyi dedikodu, şayia, söylenti olmaktan çıkardı.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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