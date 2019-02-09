Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Gül’lü, Davutoğlu’lu bir parti için yanıp tutuşuyorlar

Son zamanlarda bazı gazete köşelerinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimlerinin yer aldığı yeni bir parti oluşumuna dair yazılar çıkıyor. 

31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin başarılı olamaması durumunda yeni parti kurulmasının beklenebileceğini, Gül’e yakın isimlerden fısıldayanlar da var. Objektif siyasî analiz yapıyormuş gibi kalem oynatsalar da, Gül’lü, Davutoğlu’lu bir parti için yanıp tutuştuklarını gizleyemiyorlar… 

Reklam

11. Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadılar. Doğrusu, ben de konuyu bu safhada ele almak istemedim. Ancak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ifadeleri meseleyi dedikodu, şayia, söylenti olmaktan çıkardı. 

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

Reklam



SON HABERLER

Ne okusak: Üç kitap önerisi

[email protected] Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar. İyilik Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...