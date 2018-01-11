Hüseyin Gülerce: Gül hesaplaşmaya hazırlanıyor

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Bu defa farklı. Bu defa (Gül) Erdoğan’ın karşısına çıkmaya ve hesaplaşmaya hazırlanıyor.

Bu konudaki kanaatimi pekiştiren iki gerekçem var. Birincisi, Gül’ün ruh ikizi diyebileceğimiz ve en yakın gazeteci arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru’nun çıkışları…

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İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gül ve ekibine yönelik net ve kararlı ağır eleştirileri, bugün neden yaptığının cevabı… Gezi kalkışmasından beri o kadar yanlışa sesini çıkarmayan, içine atan Erdoğan bu defa cepheden eleştiriyor:

Türkiye’nin nabzını tutan bir lider, Gül ve ekibinin yaptığı toplantılardan, yola çıkma kararlarından habersiz olabilir mi?

Haberi olup da sessiz kalabilir mi? Onların hazırlıklarını boşa çıkarmak için hamlesini yapmayabilir mi?

Hüseyin Gülerce’nin yazısı