Hüseyin Gülerce: Erdoğan yemin etti, CHP’de ise kurultay için imza toplanmaya başlandı

Artık iktidarın siyaset dışı ortakları yoktur.

Artık sivil ve askeri oligarşinin, darbeci medyanın devri bitmiştir.

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Cumhuriyet Halk Partisi, son bir çırpınışla PKK’nın uzantısı HDP’yi Meclis’e taşıdı. HDP’lilerin yemin töreninde, İstiklal Marşı okunduktan sonra Meclis’e girmeleri, CHP’lilerin gözünü açmaya başlamıştır herhalde…

CHP, milletin öyle bir ahını aldı ki, aheste aheste de bedel ödemeyecek. İşte daha ilk günden parti içinde kavgaya tuştular.

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Kandil düştükten sonra da HDP ile birbirlerini yiyecekler.

Dünkü tablo şuydu: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yemin etti, Bakanlar Kurulu açıklandı. CHP’de ise kurultay için imza toplanmaya başlandı.

Bir yanda muktedir olmanın heyecanı ile yürüyüşe geçen hizmet kervanı, bir yanda da kavga için taş toplayan CHP…

Hüseyin Gülerce’nin yazısı