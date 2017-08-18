Hüseyin Gülerce: En yakınındakilerin Erdoğan’a vefasızlıklarını hatırlatmak içimden gelmiyor

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Başta FETÖ, CHP ile vesayetin goygoycusu 28 Şubat medyası, öylesine kin ve nefretle bir Erdoğan düşmanlığı yaptılar ki; bugün ‘Hayır’ bloğu diyebileceğimiz kesim; “Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın” halet-i ruhiyesine esir düştü…

Bu arada en yakınındaki isimlerin Erdoğan’a vefasızlıklarını hatırlatmak ise içimden gelmiyor.

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…AK Parti’nin bütün bunlara göğüs germesini, milletin ve devletin geleceği için yapılması gerekenleri yapmasını, “otoriterleşme” olarak görenlere soralım: Ne yapmalıydı AK Parti? Batı’ya teslim mi olmalıydı?

Hüseyin Gülerce’nin yazısı