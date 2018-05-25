Hüseyin Gülerce: Doğan medyası, 25 Haziran’dan sonra yeni ufukların vasıtası olacaktır

Şahsen ben 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni Türkiye’nin yeni medya anlayışı ve sorumluluğu ile tahkim olacağına inanan iyimserlerdenim.

Erdoğan düşmanlığı ile yatıp kalkan, milletimizin Müslümanlığını “gericilik” “yobazlık” diye nitelendirip 28 Şubat darbecilerine malzeme taşıyan, bugünün cumhurbaşkanı için “muhtar bile olamaz” diye ahkâm kesen Doğan medyanın yokluğu bir kayıp değildir.

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Başta Hürriyet, Doğan medyası, vesayet odaklarının, statüko zaptiyelerinin elinden alınmış bir manipülasyon ve algı operasyonu vasıtasıdır.

Yeni dönemde bu vasıta, 25 Haziran’dan sonra yürüyeceğimiz yeni ufukların vasıtası olacaktır.

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı