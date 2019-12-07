Hüseyin Gülerce: Çocuk bıçaklandığında katil idam edilseydi Ceren’i öldüremeyecekti

Neredeyse her gün kadınlarımız vahşi cinayetlere kurban gidiyor.
Her birinin insanlığımızı yerle bir eden hüzünlü hikâyeleri var.
Neden bu cinayetler, vahşetler? Nasıl önlenecekler? (…)
Sormanın tam zamanı:
Çocuk bıçakladığında bu katil idam edilseydi, Ceren’i öldüremeyecekti. Üç gün firarda iken kaç kişiyi öldürme planları yapmış. Ya o cinayetleri de işleseydi…
Evet, o ne der bu ne der değil, böylelerini idam etmeliyiz.
Toplumsal vicdanı ancak böylelerinin idamı yatıştırır.
Neden referandum yapılmıyor?