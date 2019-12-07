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Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Çocuk bıçaklandığında katil idam edilseydi Ceren’i öldüremeyecekti

Neredeyse her gün kadınlarımız vahşi cinayetlere kurban gidiyor. 

Her birinin insanlığımızı yerle bir eden hüzünlü hikâyeleri var. 

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Neden bu cinayetler, vahşetler? Nasıl önlenecekler? (…)

Sormanın tam zamanı: 

Çocuk bıçakladığında bu katil idam edilseydi, Ceren’i öldüremeyecekti. Üç gün firarda iken kaç kişiyi öldürme planları yapmış. Ya o cinayetleri de işleseydi… 

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Evet, o ne der bu ne der değil, böylelerini idam etmeliyiz. 

Toplumsal vicdanı ancak böylelerinin idamı yatıştırır. 

Neden referandum yapılmıyor? 

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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