Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: CHP’yi ve şürekâsını gerçekten kaybetme endişesi sardı

YSK’nın açıklanan gerekçeli kararını, CHP kumpanyası ile tartışmanın bir anlamı/faydası yok. Onlar hükümlerini verdiler: “YSK’daki çete İmamoğlu’nu mağdur etti.” 

Bizler istediğimiz kadar “çünkü çaldılar” diyelim, onlar bildiğini okuyorlar. 

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Şimdi önümüze bakalım. 

31 Mart’ta İstanbul’da Cumhur İttifakı üzerindeki atalet bu defa yok. AK Parti ve MHP yönetimleri, heyecan ve dinamizm ile kazanmak için ayaktalar. 

İmamoğlu ve CHP’deki tedirginlik, gerginlik, tehditlere varan absürt çıkışlar, kazanacağını hesaplayanların üslubu, tavrı olamaz. 

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CHP’yi ve şürekâsını gerçekten kaybetme endişesi sardı.  

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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